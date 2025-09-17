Morelia, Mich., 17 de septiembre de 2025. El dirigente estatal del PRI, Memo Valencia emplazó a Leonel Godoy Rangel, a hacer público el video donde supuestamente se reunió con un criminal en la Tierra Caliente cuando era edil de Tepalcatepec, como lo declaró el ex mandatario estatal en una entrevista reciente; lo anterior lo denuncia el PRI a través de un comunicado de prensa, luego de que el ex gobernador Godoy Rangel, declarara al periodista Víctor Americano, de que “Martínez Pasalagua fue grabado junto con Memo Valencia con un delincuente”.

“Le exijo al exgobernador Leonel Godoy, que haga público ese video que dijo en una entrevista, ahí en un podcast con Víctor Americano, que vio, porque él como gobernador del estado, me imagino que tuvo acceso a cierta información, porque si no me está calumniando, me está difamando y lo voy a denunciar”, dijo.

En #Ruta27 con Leonel Godoy Rangel, el exgobernador de Michoacán habla sobre Servando Gómez, "La Tuta", y las figuras públicas que fueron video grabadas con él.

Memo Valencia recordó que, en dicha entrevista realizada a Godoy Rangel afirmó que, cuando el dirigente priista era presidente municipal de Tepalcatepec sostuvo un encuentro con un ex cabecilla de delincuencia organizada donde también estuvo el líder transportista, José Trinidad Martínez Pasalagua.

Indicó que, a diferencia de él, que sí cuenta con pruebas de todo lo que ha declarado, Godoy Rangel no tiene otra cosa con qué desprestigiarlo, como es la salida de la Presidencia Municipal de Tepalcatepec.

“No se dan cuenta que ya pasaron casi 15 años, tres lustros de eso y siguen con la misma cantaleta. Como no me pueden acusar de corrupto, como saben que, si me acusan de caguamero, a la gente no le importa y más likes me dan, pues sacan el mismo refrito de hace casi tres lustros para tratar de difamarme, no les va a servir”, mencionó.

El también diputado local advirtió que se viene un efecto que se está construyendo desde aquí, desde el PRI para dejar evidencia de la corrupción de quienes migraron a Morena como el caso de diversos experredistas, donde se incluye a Leonel Godoy Rangel, finalizó.

