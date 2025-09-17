Morelia, Michoacán; 17 de septiembre de 2025.- El Gobierno del Morelia, a través de su Gerencia del Centro Histórico, continúa trabajando de manera permanente para preservar y embellecer el corazón de cantera de nuestra ciudad, garantizando espacios públicos en óptimas condiciones para todas y todos.

Por encomienda del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, durante este mes patrio, antes, durante y después de las festividades y preparativos, personal de la Gerencia del Centro Histórico ha redoblado sus labores en favor del patrimonio cultural moreliano.

Dentro de las acciones recientes más relevantes, se encuentran:

Retiro de flora nociva: Se han realizado operativos de retiro de plantas invasoras en aceras y estructuras históricas; estas acciones evitan daños a la infraestructura patrimonial y mejoran la estética del entorno.

Retiro de grafitis: Con el objetivo de conservar la mejor imagen del Centro Histórico, se han eliminado grafitis no autorizados en fachadas de edificios patrimoniales, monumentos y mobiliario urbano; trabajo que se realiza con productos especiales que no dañan las superficies originales.

Pintura y mantenimiento de bancas: Se llevó a cabo la restauración y pintado de bancas públicas ubicadas en zonas de alto tránsito, lo que permite prolongar la vida útil del mobiliario urbano y mejorar la experiencia de los visitantes y residentes.

Estas acciones no solo preservan el valor histórico y arquitectónico de nuestra ciudad, sino que también fomentan el turismo, la convivencia ciudadana y el sentido de pertenencia, en el objetivo de seguir construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.