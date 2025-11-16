Zamora, Mich.- 15 de noviembre de 2025.- Un taquero fue asesinado a balazos en los momentos en que llenaba un garrafón de agua en una purificadora, de la colonia Ejidal Sur de Zamora, por sicarios que lograron huir.

En la cobertura noticiosa se pudo conocer que la noche de este sábado en el número de emergencias se recibió el reporte de una agresión armada en la calle Alfredo B. Bonfil, esquina con Justo Sierra. Agentes de la Guardia Civil, Policía Municipal, así como de la Guardia Nacional y paramédicos de Rescate se movilizaron al lugar, pero al revisar al agraviado confirmaron que carecía de signos vitales.

El ahora occiso fue identificado por sus deudos con el nombre de Armando Rafael O., mejor conocido como “El Gallo”, de 42 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Jacinto López. La escena del crimen fue procesada por un grupo multidisciplinario de la Fiscalía Regional de Justicia, cuyos peritos embalaron al menos dos casquillos percutidos de arma corta.

Por último, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente.