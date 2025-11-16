Jungapeo, Michoacán a 15 de noviembre del 2025.- En Michoacán, el Partido de la Revolución Democrática se fortalece con trabajo en equipo, con presencia en el territorio, escuchando a la gente y construyendo acuerdos que nos permitan avanzar, afirmó la senadora de la República Araceli Saucedo Reyes al asistir a la toma de protesta de la Dirigencia Municipal del PRD en Jungapeo e inaugurar la nueva casa de enlace.

Durante el evento, la Senadora por Michoacán destacó que el partido vive un momento clave para consolidar su presencia en los municipios y fortalecer su capacidad organizativa y destacó el trabajo que la dirigencia estatal realiza día a día con la militancia y simpatizantes en el territorio estatal, a favor de las y los michoacanos.

Señaló que estos espacios de encuentro y diálogo representan una herramienta fundamental para mantener la cercanía con la ciudadanía, construir acuerdos e impulsar acciones.

Ante el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, la senadora celebró la apertura de la casa de enlace en Jungapeo, al señalar que será un punto permanente para escuchar necesidades, orientar gestiones y trabajar de manera coordinada con las estructuras locales.

Asimismo, reconoció el compromiso de quienes hoy asumieron las riendas del partido en el municipio, a quienes felicitó por aceptar la responsabilidad de conducir los esfuerzos en favor del fortalecimiento y la unidad interna.

Araceli Saucedo subrayó que el PRD Michoacán avanza cuando sus liderazgos se suman, participan y construyen de manera colectiva y e eiteró que su labor legislativa y territorial seguirá enfocada en respaldar a las bases y promover espacios de participación ciudadana.

Finalmente, hizo un llamado a las y los militantes a mantener el rumbo con convicción, cercanía y trabajo constante, para que el PRD siga siendo una fuerza viva y presente en la vida política del estado.