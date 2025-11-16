Uruapan, Mich.- 15 de noviembre de 2025.- Un motociclista resultó con lesiones graves al chocar contra una camioneta sobre la Calzada Benito Juárez, en la colonia La Charanda, de la ciudad de Uruapan.

La noche de este sábado, el motociclista circulaba con dirección de oriente a poniente cuando al llegar a la esquina con la calle Nicolás Romero se estrelló contra una camioneta Ford, Explorer, color gris, quedando inconsciente sobre la carpeta asfáltica.

Tras el reporte, paramédicos de Rescate Michoacán Delegación Uruapan acudieron al lugar para atender al motorista y posteriormente lo trasladaron a un hospital; su identidad es desconocida.

Personal de Tránsito y Vialidad Municipal arribó minutos después para realizar el peritaje correspondiente, siendo aseguradas las unidades involucradas, para que la autoridad competente determine responsabilidades.