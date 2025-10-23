Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- En el marco del Día Mundial contra la Poliomielitis, que se conmemora cada 24 de octubre, la Secretaría de Salud reitera que la vacunación es la única herramienta preventiva para esta enfermedad incurable. Gracias a la inmunización constante, Michoacán se mantiene libre de poliomielitis desde 1990, un logro que debe preservarse.

La poliomielitis es una enfermedad viral altamente contagiosa que, ataca el sistema nervioso y destruye las células que controlan los músculos, especialmente en las extremidades, provocando una discapacidad permanente.

En los casos más severos, la parálisis puede afectar los músculos de la respiración, poniendo en riesgo la vida y requiriendo asistencia mecánica.

Aunque no tiene cura, puede ser completamente prevenida con la vacuna Hexavalente, que ofrece una protección amplia al actuar contra poliomielitis, tosferina, difteria, tétanos, hepatitis B, neumonía y meningitis; consiste en cuatro dosis que se aplican a los dos, cuatro, seis y 18 meses de edad, así como un refuerzo entre los cuatro y seis años de edad.

La vacuna es completamente gratuita en los 364 centros de salud de la entidad, a donde madres y padres de familia pueden acudir para asegurarse que sus hijos e hijas cuenten con el esquema de vacunación completo.