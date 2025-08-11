La Piedad, Mich.- 11 de Agosto de 2025.- Una camioneta repartidora de Gas L.P. cayó de un desnivel de aproximadamente 10 metros de profundidad y terminó volcada a un costado de la carretera La Piedad – Degollado. El conductor resultó herido.

Sobre el aparatoso accidente se pudo conocer que la tarde de este lunes, la unidad perteneciente a la empresa Gas Express, sufrió la ponchadura de uno de sus neumáticos, lo que ocasionó que se saliera de control y se proyectara por fuera de la carpeta asfáltica a la altura del sitio conocido como La Campana.

A consecuencia del incidente resultó herido Martín Josué N., de 34 años, quien conducía la camioneta, mismo que fue auxiliado por bomberos y paramédicos de Rescate para enseguida ser trasladado al hospital del IMSS.

En las labores de auxilio apoyaron los elementos de Seguridad Pública Municipal, mientras que oficiales de la Guardia Nacional realizaron los correspondientes peritajes y aseguraron la camioneta siniestrada.

