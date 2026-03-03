Quetzaltenango, Guatemala, 3 de marzo de 2026.- En el marco de la inauguración de la nueva sede del Consulado de México en Quetzaltenango, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, participó en la apertura de la Biblioteca Eréndira, un espacio cultural que abrió sus puertas con la presencia y el orgullo de Pátzcuaro, llevando su identidad más allá de las fronteras.

Durante su mensaje, Julio Arreola destacó que estar en Quetzaltenango, “un país hermano”, representa un honor para el municipio y una oportunidad para seguir difundiendo a Pátzcuaro a nivel internacional. Señaló que la delegación patzcuarense llegó para compartir “un pedacito de nuestra tierra”, con una muestra integrada por el mural “La Historia de Michoacán” de Juan O’Gorman, fotografías alusivas al municipio, artesanías, gastronomía y danzas tradicionales.

El alcalde subrayó que Pátzcuaro es uno de los municipios más bellos de México y que su riqueza cultural es una realidad que se vive en sus tradiciones: “Somos cuna de la tierra purépecha; una tierra rica en cultura, en gastronomía, en oportunidades y en riqueza natural”, expresó, al resaltar la importancia de que Pátzcuaro siga cruzando fronteras y consolidándose como un referente cultural y turístico.

En este mismo marco, se concretó el hermanamiento entre Pátzcuaro y Quetzaltenango, como un paso histórico para fortalecer la relación entre ambos municipios, impulsar el intercambio cultural y abrir nuevas oportunidades de cooperación y proyección internacional.

Julio Arreola agradeció el recibimiento de Quetzaltenango y reconoció el respaldo del cónsul Víctor Jiménez por hacer posible este encuentro y por tomar en cuenta a Pátzcuaro en un acontecimiento de gran relevancia. Añadió que llevar el nombre de Eréndira también es un mensaje que une: “la rebeldía de Eréndira no tiene pasaporte, no tiene fronteras”, al recordar que su historia representa dignidad, memoria y orgullo.

Con estas acciones, el Gobierno de Pátzcuaro reafirma su compromiso de seguir llevando la identidad del municipio al mundo, abriendo caminos de colaboración y poniendo en alto sus tradiciones, su cultura y su gente.