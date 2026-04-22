Pátzcuaro, Michoacán, 22 de abril de 2026.- El presidente municipal, Julio Arreola, encabezó la inauguración del techado del patio cívico en la escuela primaria “Profesor Lucas Ortiz Benítez”, una obra que refleja cómo el trabajo coordinado y constante se traduce en resultados reales para las familias de Pátzcuaro.

Autoridades educativas, docentes, padres de familia y alumnos fueron testigos de una acción concreta que fortalece la infraestructura escolar y brinda mejores condiciones para el aprendizaje, como parte del programa La Escuela es Nuestra y el respaldo del Gobierno Municipal.

Durante su intervención, el edil destacó que cuando hay coordinación entre los tres niveles de gobierno y la ciudadanía, los recursos rinden más y las obras se hacen bien. Subrayó que este tipo de resultados generan confianza y tranquilidad en la población, al ver que los esfuerzos sí se reflejan en beneficios duraderos.

Asimismo, reconoció el papel fundamental de los padres de familia y del comité escolar, quienes hicieron posible una obra de calidad, demostrando que la participación ciudadana organizada es clave para avanzar de manera sólida en el desarrollo educativo del municipio.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Pátzcuaro reafirma su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, cercanía y resultados, fortaleciendo la educación como base para construir una sociedad más preparada, en paz y con mejores oportunidades.