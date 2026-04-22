Morelia, Michoacán, 22 de abril del 2026.- Por indicación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la Comisión de Pesca del Estado (Compesca) llevará a cabo acciones integrales para la rehabilitación de la presa de Malpaís, con el objetivo de fortalecer la actividad pesquera en la región.

Como parte de estos trabajos, se realizará el control de la plaga de lirio acuático mediante el uso de maquinaria especializada, lo que permitirá mejorar las condiciones del cuerpo de agua y favorecer su equilibrio ecológico.

El titular de Compesca, Ramón Hernández Orozco, informó que en las próximas semanas se desplegará equipo especializado para la rehabilitación del embalse, lo que contribuirá a recuperar su capacidad productiva.

Asimismo, se contempla la siembra de 50 mil crías de especies acuáticas, acción que busca incrementar la población de peces y generar mayores oportunidades para las y los pescadores de la zona.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable del sector pesquero y la recuperación de los cuerpos de agua en la entidad.