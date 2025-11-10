Nocupétaro, Mich.- 10 de noviembre de 2025.- Un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en la localidad de El Rodeo, perteneciente al municipio de Nocupétaro.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía, se recibió un reporte sobre una persona lesionada en la citada comunidad. La víctima fue identificada como Rigoberto V., de 43 años de edad y vecino de El Rodeo.

Sus familiares, al notar la gravedad de las heridas, decidieron trasladarlo en un vehículo particular hacia el hospital, siendo interceptados en coordinación con Protección Civil Municipal a la altura de la entrada al sitio conocido como Las Cuevitas.

Paramédicos de Protección Civil brindaron atención inmediata y continuaron el traslado al Hospital Comunitario Nocupétaro/Carácuaro; sin embargo, al llegar, la médico de guardia confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Ante el fallecimiento, las autoridades notificaron a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la cual emprendió las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y realizar las actuaciones legales pertinentes.