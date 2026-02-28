Sahuayo, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- En solo tres días, más de 36 mil estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas del estado ya se registraron en el Programa Data, que les permitirá acceder a cuatro gigabytes de internet gratuito al mes para que cuenten con herramientas que les ayuden a su formación académica, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Ante alumnas y alumnos de la Universidad de la Ciénega, dio a conocer que tienen hasta el 8 de marzo para inscribirse a la plataforma data.michoacan.gob.mx y llenar el formulario de manera fácil y rápida, para recibir del 17 al 27 de marzo, uno de los 200 mil chips de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que donó el Gobierno de México, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Nosotros como Gobierno de Michoacán vamos a pagar el plan de telefonía de manera semestral para que tengan cuatro gigabytes de internet gratuito al mes, así como llamadas, mensajes y redes sociales ilimitadas. Vamos a cerrar la brecha digital que tenemos en el estado con este programa que es universal, es decir, para todas y todos los que estudien en una institución pública”, señaló.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, aportó que hoy, el acceso a Internet es un derecho fundamental que les permitirá a los estudiantes alcanzar otras garantías y generar nuevas oportunidades para desarrollarse personal y académicamente.

“Con este programa cerramos la brecha digital y desigualdad que todavía hay en el estado, ya que más del 15 por ciento de los jóvenes en Michoacán hoy en día no tiene acceso a Internet”, dimensionó.

En tanto, la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, Mariana Sosa Olmeda, reconoció el compromiso e interés del gobernador de apostar a la educación y a los jóvenes, además de que, con el Programa Data, Michoacán se convertirá en el único estado del país que brinda a sus estudiantes acceso a internet gratuito.

Acompañaron al gobernador a la asamblea informativa el director de Gobierno Digital, Juan Paulo Granados Gómez; la rectora de la Universidad de la Ciénaga, Gloria López Mercado; y alumnas y alumnos beneficiados.