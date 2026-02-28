Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que en la entidad se han aplicado 706 mil 518 dosis de vacuna contra sarampión, con el objetivo de contener el brote de esta enfermedad.

Este logro es resultado de una estrategia intensiva que ha movilizado a personal de enfermería y brigadistas a escuelas, plazas públicas, jardines, unidades deportivas, mercados municipales y universidades de los 113 municipios, con un enfoque especial en la protección de niñas y niños de seis meses a 12 años, así como personas de 13 a 49 años que desconozcan si están vacunadas o no.

Las vacunas están garantizadas de manera gratuita en los 364 centros de salud del estado. Para ubicar el punto más cercano a tu domicilio puedes consultar el siguiente enlace https://michoacan.gob.mx/ubica-tu-modulo/.

Es importante que padres y madres de familia revisen la Cartilla Nacional de Salud y se aseguren de que niñas y niños hayan completado su esquema básico, que incluye dos dosis de vacuna.

El sarampión es altamente contagioso, capaz de transmitirse rápidamente a través del aire al toser o estornudar. Una sola persona infectada puede contagiar entre 10 y 15 personas que no estén inmunizadas, por ello la importancia de la vacunación.