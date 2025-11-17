Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2025.- Un total de 341 mil 908 michoacanas y michoacanos han sido protegidos contra la influenza, como parte de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

La meta es aplicar un millón 352 mil 389 dosis de la vacuna contra la influenza, por lo que la SSM reitera que la campaña se mantiene activa en todos los centros de salud y unidades médicas del estado, para proteger principalmente a niñas y niños de seis a 59 meses, a los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y a todas aquellas personas con comorbilidades o enfermedades crónicas, como son afecciones cardiacas, EPOC o asma, diabetes mellitus, obesidad mórbida, insuficiencia renal, cáncer y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

La SSM recuerda a la población que sumado a la vacunación se deben implementar las medidas para prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias como es el uso de cubrebocas en caso de presentan síntomas respiratorios, lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de alcohol en gel y ventilación de espacios cerrados.

Para que las vacunas lleguen al mayor número de personas posible, la secretaría ha implementado mega centros de vacunación en plazas, auditorios, unidades deportivas y explanadas de los diferentes municipios, para conocer fechas y sedes de estos centros, la población puede consultar la cuenta oficial de la SSM en Facebook https://www.facebook.com/SaludMich.