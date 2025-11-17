Zamora, Mich.- 17 de noviembre de 2025.- La mañana de este lunes, un gimnasio ubicado en la colonia 20 de Noviembre de Zamora fue blanco de un ataque a balazos que, pese a la intensidad de las detonaciones, no dejó personas lesionadas, de acuerdo con reportes policiales.

Operadores del C5i recibieron llamadas al 911 que alertaban sobre múltiples disparos en la zona del Circuito 20 de Noviembre, cerca de la avenida Rodolfo Paniagua.

Los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron de inmediato y confirmaron que la fachada del establecimiento “Gorila War Fitness” había sido alcanzada por los proyectiles, por lo que aseguraron el área y dieron aviso a la autoridad investigadora.

Minutos más tarde, peritos especializados y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio. En la inspección, localizaron y aseguraron más de 15 casquillos calibre .9 milímetros, además de entrevistar al encargado del lugar para integrar la carpeta de investigación correspondiente.