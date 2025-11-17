Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2025.- Más de 98 mil 500 jóvenes universitarios en el estado serán beneficiados con la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales para que no abandonen sus estudios por falta de recursos, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que esta ayuda es exclusiva para estudiantes de 121 escuelas públicas de la entidad y forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que implementa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una inversión de 769 millones de pesos.

Informó que a partir del próximo lunes 24 de noviembre iniciarán las asambleas informativas para dar a conocer los detalles del registro y la entrega de tarjetas donde se depositará el apoyo económico para transporte público a los estudiantes beneficiados de planteles de educación superior, como universidades, tecnológicos y politécnicos.

Ramírez Bedolla destacó que la Beca Gertrudis Bocanegra lleva el nombre de una heroína michoacana porque la asistencia es dirigida para los jóvenes del estado, como parte de los ejes que componen el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para que continúen en las aulas y se reduzcan los índices de abandono escolar.