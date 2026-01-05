Morelia, Michoacán, 5 de enero de 2026.- Como parte de las acciones permanentes de control de zoonosis y protección a la salud pública, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que durante el año 2025 se aplicaron 326 mil 400 dosis de vacuna antirrábica a perros y gatos en todo el territorio estatal.

Esta cifra refuerza el compromiso del Gobierno de Michoacán con la prevención para mantener al estado libre de casos de rabia humana transmitida por mascotas. Gracias a la participación ciudadana y al despliegue del personal en las ocho jurisdicciones sanitarias se garantizó que tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales, el servicio fuera accesible y gratuito.

La SSM destaca que la vacunación antirrábica no solo protege a los animales de compañía, sino que constituye una barrera fundamental para evitar el contagio a los seres humanos. Durante 2025, las brigadas de salud recorrieron plazas públicas, centros de salud y realizaron visitas casa por casa para asegurar una cobertura amplia.

La dependencia estatal hace un llamado a las y los dueños de animales para iniciar este 2026 manteniendo sus esquemas de vacunación al corriente. La vacuna es anual, segura, de alta calidad y se ofrece sin costo alguno en las unidades de salud del estado.