Morelia, Michoacán, 5 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que, durante su cuarto año de Gobierno, se han concretado en Michoacán reformas fundamentales a la ley en materia de trámites electrónicos, medio ambiente, apología del delito y la iniciativa presentada para prohibir la deuda pública.

Detalló que, con la reforma del Gobierno Digital, se ha mejorado la recaudación y el cumplimiento de los ciudadanos en el pago de derechos, obligaciones e impuestos, misma que moderniza, transparenta y simplifica los trámites, se reduce la discrecionalidad y combate la corrupción, además de facilitar el acceso a servicios para población del interior del estado.

Refirió que otra de las reformas aprobadas en diciembre fue en materia de medio ambiente, a través de la cual la población podrá ejercer el derecho a un medio ambiente sano, limpio y sostenible, y se reconoce al sistema de vigilancia satelital Guardián Forestal como política de Estado, con ello, los próximos gobiernos deberán dar continuidad a dicha política pública.

Además de que se blinda la protección ambiental como mandato constitucional para frenar cambio ilegal de uso de suelo, ordenar el territorio y garantizar derechos ambientales a futuras generaciones.

De igual forma, el gobernador manifestó que en 2025 el Congreso local aprobó la reforma al Código Penal de Michoacán sobre apología del delito, puntualizándose sanciones a quien exalte, glorifique, promueva de forma pública de conductas delictivas o de grupos criminales, sin que el delito necesariamente se materialice, realizando la colocación o difusión de mensajes en mantas, grafitis, volantes, calcas, imágenes o cualquier otro medio de difusión, físico o digital, que promueva o normalice la actividad criminal.

Mientras que el pasado 18 de diciembre se presentó ante el Congreso Local la iniciativa de reforma constitucional para prohibir contratar deuda a largo plazo cuyo pago exceda el periodo de gobierno, la cual es vital para el presente y futuro de Michoacán, además de que propone candados de disciplina fiscal y priorización de inversión con recursos propios.

Con ello, el mandatario explicó que se busca romper con el ciclo histórico de endeudamiento excesivo y proteger el presupuesto futuro para que no se hipoteque el presupuesto al pago de deudas antiguas.