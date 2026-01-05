Huetamo, Mich.- Lunes 05 de enero de 2026.- Un motociclista resultó lesionado tras ser impactado por una camioneta sobre el Libramiento de Huetamo, en el cruce con la carretera federal 51, salida a Purechucho, informaron autoridades policiales y de rescate.

El percance se registró la noche del domingo, cerca de una gasolinera Pemex. La situación fue reportada al número de emergencias, posteriormente acudieron paramédicos, quienes auxiliaron al motorista y lo canalizaron al Hospital Rural No. 31 del IMSS.

Agentes de Tránsito se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Finalmente, una grúa retiró la motocicleta involucrada.

