Tingambato, Mich.- 15 de enero de 2025.- Seis presuntos integrantes de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación que operaba en esta región de Tingambato fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil en posesión de armas de alto poder y chalecos tácticos.

Trascendió que durante un despliegue operativo realizado esta mañana fueron capturados Carlos Iván G. E., de 33 años, Miguel Ángel P. O., de 40 años, Jorge Alberto V. H., de 35 años, Gerardo Antonio A. G., de 30 años de edad, originarios del estado de Jalisco, Hugo Daniel P. P., de 24 años, vecino de Uruapan y Marvin L. R., de 24 años de edad, este ultimo de nacionalidad venezolana.

Al respecto se informó que los oficiales mantienen despliegue en el marco del Operativo Michoacán por la Paz y la Justicia y al circular por la calle Taretan, visualizaron a los seis hombres, tres de ellos portaban chalecos tácticos y rifles de asalto.

De inmediato se les marco el alto y se procedió a su detención para después ser trasladados a la Fiscalía General de la República, en la ciudad de Uruapan, junto con las armas y el equipo táctico.