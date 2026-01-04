Apatzingán, Mich.- 4 de enero de 2026.— Un albañil fue localizado sin vida, con huellas de violencia durante la madrugada de este domingo, en la vía pública de la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Apatzingán.

Por los datos recabados en la cobertura periodística se pudo conocer que cerca de las 02:30 horas, vecinos de la calle Privada 6 de Enero, reportaron al servicio de emergencias una agresión con armas de fuego, tras lo cual había una persona lesionada.

Policías y paramedicos se trasladaron para atender la denuncia ciudadana y tirado al exterior de un domicilio marcado con el número 22, encontraron a un masculino baleado ya sin signos vitales.

El fallecido fue identificado como Luis Alberto Z., de 31 años de edad, conocido con el alias de “El Wicho”, de ocupación albañil, con domicilio en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos.

Más tarde, especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia se dieron cita para efectuar las diligencias respectivas, así como el levantamiento del cuerpo. Siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.