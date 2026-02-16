Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2026.- Más de 250 mil estudiantes de bachillerato, universidades públicas e institutos tecnológicos de Michoacán se sumarán a la Jornada Nacional de Tequios en espacios deportivos, convocada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem).

La jornada se llevará a cabo el próximo 20 de febrero de manera simultánea en los 113 municipios del estado y entidades de todo el país. Las actividades tendrán lugar en planteles educativos y espacios deportivos comunitarios, con la participación coordinada de autoridades, juventudes organizadas y comunidades locales para consolidar este modelo de trabajo colectivo.

“Con esta iniciativa canalizamos a nuestras juventudes hacia actividades encaminadas al deporte, el arte y el servicio civil, alejándoles de los riesgos de las adicciones”, puntualizó la titular del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, resaltando esta nueva temática de los tequios a propósito del Mundial de Fútbol 2026.

Esta acción se deriva de la agenda de trabajo conjunta acordada entre el Iemsysem y el Imjuve, con el objetivo de fomentar el trabajo comunitario, el cuidado de los espacios públicos y la participación activa de las juventudes en su entorno.

Con ello, el Iemsysem refrenda su compromiso con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al impulsar estrategias que promueven entornos seguros y consolidan la participación activa de las juventudes como agentes de transformación en sus comunidades.