Uruapan, Mich.- 16 de febrero de 2026.- Ante las autoridades ministeriales ha sido identificado el joven que fue localizado ejecutado el pasado domingo, en el cerro de la Cruz, a la altura de la colonia Granjas de Bellavista de Uruapan El susodicho estaba como desaparecido desde el pasado jueves 12 de febrero.

El ahora occiso respondía en vida al nombre de Alberto G., de 25 años de edad, quien fue visto por última vez en el Fraccionamiento Lomas del Valle, en las inmediaciones de la Central Camionera, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

No fue sino hasta el mediodía del domingo, cuando algunas personas que caminaban en una zona boscosa de la prolongación Equitación observaron el cuerpo ensangrentado del muchacho y lo reportaron al número de emergencias.

Al lugar se trasladaron paramédicos de Protección Civil Municipal, así como elementos de distintas corporaciones policiacas y la Guardia Nacional, mismos que confirmaron que el joven no tenía signos vitales, debido a que presentaba huellas de violencia e impactos de arma de fuego.

Hasta el momento el móvil del homicidio es desconocido, sin embargo Policías de Investigación continúan con las averiguaciones respectivas con la finalidad de esclarecer los hechos.