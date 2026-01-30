Morelia, Michoacán, 30 de enero de 2026. – La Unidad de Operación Michoacán del Instituto Nacional

para la Educación de los Adultos (INEA) destacó a nivel nacional al obtener el 4.º lugar en resultados del

nivel de Alfabetización durante el año 2025, reafirmando su compromiso con el derecho a la educación

de las personas jóvenes y adultas en la entidad.



Este logro representa un avance significativo en la atención del Rezago Educativo y es resultado del

trabajo coordinado entre el personal institucional, las Personas Voluntarias con Subsidio (PVS), así como

de las alianzas interinstitucionales y la colaboración con la Asociación Civil ACTUA, A. C., la cual fue un

elemento clave para el cumplimiento de los objetivos planteados.



Gracias a estas acciones conjuntas, 8 mil 814 personas aprendieron a leer y escribir, 4 mil 318

concluyeron la primaria y 8 mil 444 finalizaron la secundaria, lo que representa un total de 21 mil 576

michoacanas y michoacanos que lograron avanzar o concluir algún nivel de Educación Básica,

generando un impacto directo en su calidad de vida y en el desarrollo de sus comunidades, contribuyendo

de manera significativa a la reducción del Rezago Educativo en el Estado.

Del total de personas atendidas, 11 mil 817 fueron mujeres y 9 mil 759 hombres, lo que refleja el alcance

del modelo educativo del INEA en comunidades urbanas y rurales del Estado, así como su contribución a

la equidad educativa y al fortalecimiento del tejido social.

Gracias a estos logros, Michoacán se posicionó en el 4.º lugar nacional en resultados del nivel de

alfabetización, alcanzando el 80 por ciento de la meta general establecida para el ejercicio 2025, como

parte del cumplimiento de los objetivos nacionales en la materia, consolidando a Michoacán como una

de las entidades con mayor avance a nivel nacional en la atención del Rezago Educativo y en la

implementación de estrategias enfocadas a garantizar el acceso a la educación.

Al respecto, el titular de la Unidad de Operación Michoacán, Profr. Elesban Aparicio Cuiriz, señaló que “el

cumplimiento del 80 por ciento de la meta refleja el compromiso, la responsabilidad y el trabajo

coordinado que se realiza para garantizar el derecho a la educación en el Estado”.

Asimismo, puntualizó que “los avances alcanzados demuestran que, cuando existe voluntad institucional

y trabajo en equipo, es posible generar impactos reales. Michoacán avanza con rumbo claro, compromiso

y resultados que transforman vidas”.



Finalmente, la Unidad de Operación Michoacán refrenda su compromiso de continuar impulsando

acciones, fortaleciendo la cobertura educativa y con ello la atención a personas jóvenes y adultas, con el

objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo de la población Michoacana.