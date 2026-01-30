Zamora, Mich.- 30 de enero de 2026.- La mañana de este viernes, fue localizado abandonado un tráiler que presentaba un impacto de bala en el parabrisas, en el Libramiento Sur de la de la ciudad de Zamora. Las autoridades investigan el caso.

A temprana hora automovilistas reportaron al número de emergencias que sobre dicha vialidad a la altura del Fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio, ya que estaba un tractocamión bloqueando parcialmente uno de los carriles.

Agentes de Seguridad Vial, Tránsito Municipal y Guardia Nacional se trasladaron al lugar encontrando un tráiler Freightliner Cascadia, modelo 2017, de color blanco con café, sin chófer y al revisar la unidad se percataron que tenía un impacto de bala en el cristal delantero.

Los uniformados aseguraron el lugar y notificaron a la Fiscalía General del Estado, por lo que más tarde llegaron agentes Ministeriales quienes realizaron las actuaciones respectivas y remitieron la unidad al corralón oficial.