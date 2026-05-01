Acapulco, Guerrero, 1 de mayo de 2026.- Bajo el eslogan “Lo viste en pantalla, ¡lo vives en Michoacán!”, el estado destacó en México Screen, el primer espacio dedicado al turismo de pantalla dentro del Tianguis Turístico México 2026. Esta iniciativa, respaldada por el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Comisión Mexicana de Filmaciones y la Secretaría de Turismo federal, busca capitalizar el impacto de las producciones cinematográficas en la atracción de visitantes.

Al respecto, el secretario de Turismo de la entidad, Roberto Monroy García, explicó que ante agencias, hoteleros y operadores nacionales e internacionales se visibilizó el potencial comercial y la riqueza cultural del estado. Con ello, Michoacán se posiciona como un destino estratégico de alto valor para una industria que busca experiencias memorables ligadas al séptimo arte.

El estado ha sido escenario de importantes producciones como “Coco”, “Janitzio”, “Maclovia”, “Hidalgo, la historia jamás contada” y “Los tres caballeros”, así como de la reciente telenovela “Amanecer”; además de videoclips de artistas como Marco Antonio Solís, OV7 y Jesse & Joy, consolidando su presencia en el ámbito audiovisual.

Durante la presentación se destacaron productos turísticos consolidados, como la experiencia inspirada en “Coco”, basada en la Noche de Muertos y la cosmovisión purépecha. Asimismo, se promocionó el tour de locaciones de la telenovela “Amanecer”, un recorrido por Tzintzuntzan y Pátzcuaro que integra sitios emblemáticos como el Ex Convento Franciscano de Santa Ana, el lago y la isla de Janitzio.

Al término de la presentación, se propició un espacio de intercambio que representó una oportunidad de mercado para agencias de viajes y tour operadores michoacanos, al establecer diálogo con empresarios y representantes del sector turístico de entidades como Chiapas, Durango, Ciudad de México, Coahuila, Veracruz y Guerrero, así como con profesionales del turismo de Colombia.