Morelia, Mich.- 01 de mayo de 2026.- Jaime del Río Salcedo fue designado a partir del 1 de mayo de 2026 como nuevo Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán. Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es candidato a Doctor en Derecho Constitucional y cuenta con una amplia trayectoria en seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como en instituciones federales y estatales.

En el Gobierno de México se desempeñó dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como Director General de Política Criminal, Director General Adjunto de Vinculación y Difusión en Seguridad Pública y Encargado de Despacho de la Unidad de Análisis Estratégicos y Vinculación Interinstitucional, áreas relacionadas con el seguimiento y coordinación de estrategias nacionales de seguridad pública, análisis institucional y articulación intergubernamental.

De 2018 a 2021 fue responsable del seguimiento de los acuerdos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, así como de las instrucciones emitidas por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina conocida como “La Mañanera”, dando seguimiento a temas prioritarios en materia de seguridad y gobernabilidad.

En materia de procuración de justicia, fue Subprocurador Regional de Justicia en Morelia y Subprocurador Regional de Justicia en Zitácuaro dentro de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, donde coordinó acciones de investigación y atención jurídica en distintas regiones de la entidad.

Su trayectoria también incluye responsabilidades en el Poder Judicial, donde fue Consejero del Poder Judicial del Estado de Michoacán, designado por el Poder Legislativo, además de desempeñarse en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como Director General de Planeación y Evaluación Institucional, Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral y Secretario de Estudio y Cuenta.

En el ámbito electoral, fue Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y presidente de la Asociación Mexicana de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana.

AGENCIA RED 113