Uruapan, Mich.- 30 de abril de 2026.- Un joven de 22 años de edad resultó herido de gravedad al ser atacado a tiros por fuera de su domicilio, en el Fraccionamiento Lomas del Valle Norte, de la ciudad de Uruapan.

🚨 #Video | Un joven de 22 años de edad resultó herido de gravedad al ser atacado a tiros por fuera de su domicilio, en el Fraccionamiento Lomas del Valle Norte, de la ciudad de #Uruapan pic.twitter.com/SLn1vebiJL — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 1, 2026

Al respecto se pudo conocer que la noche de este jueves, el ofendido se encontraba sobre la calle Horizonte, casi esquina con Paseo de la Cima, hasta donde arribaron sujetos desconocidos que abrieron fuego en su contra y después huyeron, al parecer a bordo de una motocicleta.

El joven resultó herido de gravedad y fue auxiliado por familiares que de inmediato por sus medios lo trasladaron a un hospital, para su adecuada atención médica.

Posteriormente, al lugar arribaron paramédicos de distintas corporaciones y elementos policiacos, estos últimos acordonaron ya que sobre la calle quedaron al menos 5 casquillos percutidos, además de que solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para las investigaciones correspondientes.

La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades.

AGENCIA RED 113