Morelia, Michoacán; 30 de enero de 2026.-Los Centros Spot, impulsados por el DIF Morelia bajo la visión del presidente municipal Alfonso Martínez y la presidenta honoraria, Paola Delgadillo, son espacios cien por ciento dedicados a las juventudes de Morelia. Constituyen el proyecto más importante en Michoacán para atender a adolescentes y jóvenes, ofreciendo un entorno seguro, creativo y divertido donde pueden desarrollar su talento, aprender nuevas habilidades y convivir con libertad.

Estos centros cuentan con instalaciones de primera calidad: internet gratuito, videojuegos, juegos de mesa, canchas deportivas, salas lounge y áreas cómodas para realizar tareas o estudiar. Además, ofrecen más de 30 talleres completamente gratuitos, impartidos por jóvenes especialistas y seleccionados directamente a partir de las solicitudes de los propios usuarios.

Entre las opciones disponibles se encuentran producción musical, guitarra, canto, batería, fútbol, voleibol, calistenia, patinaje, danza urbana, teatro, maquillaje, artes plásticas, vuelo de drones, talleres gastronómicos, mixología y muchas más actividades que cubren intereses musicales, deportivos, culturales, artísticos y tecnológicos.

Los Centros Spot también brindan atención integral con apoyo psicológico, consulta con nutriólogo, espacios ideales para socializar y hacer nuevos amigos. Están abiertos de lunes a viernes de 8:30 a 20: 30 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, lo que permite a los jóvenes aprovechar el espacio durante gran parte del día.

El programa está dirigido a adolescentes y jóvenes de 12 a 24 años. Los talleres son totalmente gratuitos y cuentan con cupo limitado, por lo que se recomienda acudir lo antes posible para asegurar el lugar.

Para inscribirse basta con acercarse a cualquiera de los centros y llenar la solicitud de inscripción que se entrega en recepción. Los requisitos son muy sencillos: los mayores de edad solo necesitan presentar su INE; los menores de edad deben acudir acompañados de su padre, madre o tutor con el INE correspondiente, y además llevar copia del acta de nacimiento, copia del CUR, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y dos fotografías infantiles.

Las dos sedes disponibles son:

Spot Morelia (Colegio de Morelia) ubicado en Av. Guadalupe Victoria #2225, Col. Lomas de Santiaguito.

Spot Villas del Pedregal ubicado en Av. Aristeo Alejandro Solórzano García #1200, Fracc. Villas del Pedregal.

Esta es una gran oportunidad para que las juventudes morelianas descubran en qué son buenos, potencien sus talentos y abran puertas importantes en su vida. Acércate cuanto antes, las inscripciones están abiertas y los cupos se llenan rápidamente, para más información en redes sociales del DIF o Gobierno de Morelia.