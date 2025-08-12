Morelia, Michoacán; 11 de agosto de 2025.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, fortalece la coordinación con mandos militares e instituciones federales de seguridad, para así seguir abonando en la construcción de la paz en Morelia.

Durante una reunión de trabajo realizada en las instalaciones del Centro Administrativo de Morelia, el alcalde reconoció el respaldo institucional que brindan las autoridades federales para alcanzar este objetivo.

En este tenor, Alfonso Martínez agradeció el apoyo y disposición del Gral. DEM, Juan Bravo Velázquez, CMDTE de la XXI Zona Militar; Gral. DEM, Roberto Eduardo Molina, Coordinador Estatal de la GN; Coronel Demian Yamil Mayoral Ojeda, CMDTE del 12/o Batallón de Infantería; y del Coronel Carlos Alberto Thompson, CMDTE del 26/o Batallón de la GN.

Acompañado por el Comisario y encargado de despacho de la Comisión de Seguridad Pública, Pablo Alarcón Olmedo, el Presidente Municipal destacó que para el Ayuntamiento de Morelia, es fundamental la coordinación con los diferentes ordenes de gobierno en materia de seguridad.

Agregó que la estrategia para garantizar la paz y seguridad de las y los morelianos, conlleva diálogo permanente, por ello es prioritario compartir esfuerzos comunes que sigan haciendo de Morelia, la mejor ciudad para vivir.