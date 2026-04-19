La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, a través de la estrategia Avanzamos por México, más de 17 mil negocios en destinos turísticos en los Pueblos Mágicos del país han dado el salto al mundo digital, mejorando su visibilidad, facilitando sus ventas y conectándose directamente con millones de visitantes potenciales.

Avanzamos por México es un programa conjunto entre la Secretaría de Turismo y BBVA México, cuyo objetivo es modernizar y fortalecer el turismo comunitario en todo el país, con beneficios directos para miles de prestadores de servicios locales. Como parte de esta iniciativa, se implementan terminales de pago electrónico, pasarelas digitales y esquemas de capacitación financiera que fortalecen las capacidades comerciales y operativas de los negocios turísticos.

“Esta estrategia, que ha alcanzado una amplia cobertura nacional, impulsa un modelo con un objetivo claro: que el turismo no sólo llegue, sino que genere ingresos reales para las personas que viven de él”, señaló.

Destacó que la iniciativa ha desplegado acciones en 177 Pueblos Mágicos y 73 localidades turísticas, donde la digitalización, el acceso a servicios financieros y la promoción estratégica están transformando la forma en que operan miles de negocios locales.

En ese sentido, precisó que, de acuerdo con datos de BBVA actualmente 7 de cada 10 Pueblos Mágicos cuentan con acceso a cajeros automáticos y la mitad dispone de sucursales bancarias, mientras que en otras localidades turísticas la cobertura alcanza hasta 97 por ciento, lo que facilita el consumo de los visitantes y fortalece las oportunidades de crecimiento para los negocios.

Asimismo, subrayó que la implementación de plataformas digitales, herramientas de cobro electrónico y esquemas de financiamiento ha permitido que micro, pequeñas y medianas empresas se integren de manera más activa a la cadena de valor turística, elevando su competitividad en un entorno cada vez más digital.

“Cuando impulsamos la digitalización y el acceso al financiamiento, abrimos la puerta a nuevas oportunidades para las comunidades. El turismo debe traducirse en bienestar real y prosperidad compartida para las personas”, afirmó.

Añadió que la estrategia también ha fortalecido la promoción de los destinos, generando más de 5 millones de impactos mensuales que amplifican la oferta turística y comercial local, atraen nuevos visitantes y dinamizan la economía regional.

Rodríguez Zamora explicó que Avanzamos por México articula esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada para fortalecer las capacidades de los destinos turísticos, particularmente en Pueblos Mágicos y localidades con vocación turística, mediante acciones enfocadas en la digitalización, el acceso a servicios financieros y la promoción estratégica.

También, señaló que el fortalecimiento de la presencia digital de los negocios ha demostrado ser un factor clave para su crecimiento, al permitirles aumentar su visibilidad, mejorar su reputación y atraer nuevos clientes, tanto nacionales como internacionales.

“En su siguiente etapa, la estrategia continuará ampliando su alcance, fortaleciendo la digitalización de negocios, promoviendo el acceso al financiamiento y consolidando ecosistemas turísticos más resilientes y competitivos”, concluyó.

Con esta iniciativa, se pondrá en marcha la implementación de terminales de pago electrónico, pasarelas digitales y capacitación financiera, con beneficios directos para prestadores de servicios.