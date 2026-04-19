Morelia, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- Con gran éxito se desarrollan las Microcredenciales Nicolaitas lanzadas en la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, las cuales superaron las expectativas de ingreso.

A través de las Microcredenciales se brinda formación especializada, corta y práctica, que permite a las y los participantes adquirir o fortalecer competencias técnicas, responder a las necesidades actuales del sector productivo y de servicios y mejorar su perfil laboral.

Dicha acción se puso en marcha como parte de la estrategia que la casa de estudios ha implementado en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al respecto, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz compartió que el desarrollo de cada una de las Microcredenciales se ha llevado a cabo de manera satisfactoria, tras recordar que la matrícula alcanzada incluyendo los Diplomados en línea gratuitos ronda las 50 mil personas.

Adelantó que ya se preparan nuevas propuestas de Microcredenciales, abriendo más oportunidades para que la ciudadanía se siga capacitando y adultos y jóvenes fortalezcan sus habilidades laborales.

Cabe señalar que debido a la alta demanda que la UMSNH tuvo para participar en dichos cursos, la administración de la rectora Yarabí Ávila lanzó dos convocatorias que abarcaron las siguientes Microcredenciales: Mantenimiento industrial, Sistemas computacionales, Desarrollador web, Mecánica automotriz a gasolina, Mecánica automotriz a diésel, Higiene dental, Electricidad residencial, Plomería de la vivienda, Torno industrial, Soldadura, Fotografía social, Farmacia, y Dog Walkers.

Así como Marketing Digital, Periodismo Inmersivo y Narrativas Transmedia, Muebles Ergonómicos de Melamina, Programación en R para análisis estadístico para principiantes, Python para principiantes, y Técnica de conservación de frutas, verduras y hortaliza.