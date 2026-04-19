Benito Juárez, Michoacán, 19 de abril de 2026.- El presidente estatal del PRD, Octavio Ocampo, encabezó la toma de protesta del Comité Municipal en Benito Juárez, donde llamó a fortalecer la organización interna del partido en la región. “El PRD tiene retos claros en la región y en Benito Juárez; es necesario consolidar nuestra estructura y mantener el trabajo permanente con la ciudadanía”, declaró.

Durante su mensaje, Octavio Ocampo destacó la importancia de mantener el contacto directo con la población y fortalecer el trabajo territorial del partido. “No somos un partido de escritorio, somos un proyecto de territorio que escucha a la gente”, afirmó.

Durante el acto, rindieron protesta Ismael Jaramillo Hernández como presidente del Comité Municipal y Martha Téllez Delgado como secretaria general, quienes asumieron la responsabilidad de coordinar las tareas partidistas en el municipio. La integración del comité contempla diversas secretarías encargadas de la organización, asuntos electorales, finanzas, comunicación y vinculación social.

Octavio Ocampo señaló que el trabajo coordinado será un elemento central para avanzar en los objetivos del partido en el ámbito local y estatal. “La unidad es un factor indispensable para consolidar los proyectos políticos en el municipio y en Michoacán; el esfuerzo debe ser conjunto y constante”, expresó ante militantes y simpatizantes.

El dirigente estatal reiteró el llamado a mantener la participación activa de la militancia y a fortalecer la presencia del partido en la región. “Aquí y ahora debemos asumir el compromiso de trabajar de manera organizada para alcanzar resultados en beneficio del municipio y del estado”, puntualizó.

Cabe mencionar que acompañaron al dirigente estatal el presidente municipal de Huetamo y coordinador de alcaldes del PRD Michoacán, Pablo Varona; el alcalde de Tuzantla, Fernando Ocampo; así como dirigentes y liderazgos de Susupuato, Tuxpan, Zitácuaro, Jungapeo y Tuzantla.