Morelia, Michoacán, 5 de septiembre del 2025.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población en general sobre el retiro del mercado que realiza la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V., del producto Shampoo Totale de Tec Italy, en presentación de un litro, con número de lote 1G27542266, debido a la probable contaminación con la bacteria Klebsiella oxytoca.

El uso del producto contaminado puede ocasionar infecciones, principalmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados, al entrar en contacto con ojos, nariz o piel. Estas infecciones pueden variar desde diarrea leve hasta enfermedades graves como bacteriemia y meningitis, que representan un riesgo potencialmente mortal.

Por ello, se recomienda a la población, no adquirir ni utilizar el Shampoo Totale de Tec Italy con número de lote 1G27542266. En caso de haber usado este producto y presentar síntomas, acudir de inmediato a un profesional de la salud, quien podrá dar un diagnóstico especializado y tratamiento adecuado. Si cuenta con este producto, contactar a la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V. para su devolución.

Es importante precisar que este retiro aplica exclusivamente al lote mencionado del producto Shampoo Totale de la marca Tec Italy en presentación de un litro. En caso de obtenerse evidencia sobre otros lotes, Cofepris lo dará a conocer oportunamente.