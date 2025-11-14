Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- María Inés Dimas Carlos, maestra cocinera tradicional originaria de Santa Fe de la Laguna, asegura que la cocina ancestral representa un acto de autonomía para la mujer purépecha.

A través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que dirige Roberto Monroy García, compartió su experiencia de mostrar sus sabores y saberes representando a “el alma de México” a nivel nacional e internacional.

“Para mí ha sido muy importante el hecho de participar en los encuentros gastronómicos que nos han invitado porque para nosotras es parte de la liberación femenina. La mujer purépecha antes no salía a ningún lado, entonces con el hecho de que ya salgamos y que estemos participando en los eventos es una alegría y satisfacción. Mi vida cambió porque yo no sabía convivir”, señala.

La maestra cocinera tradicional compartió que al momento de ser parte de los Encuentros de Cocineras Tradicionales realizados por la Sectur estatal, comprendió todo lo valioso que tenía en sus manos, “y que debía mostrárselo a la gente de afuera, el tesoro más grande es el reconocerse uno como purépecha y no avergonzarnos, mejor dar a conocer cómo nos alimentamos”.

Este 16 de noviembre se celebran los primeros 15 años del nombramiento de la Cocina Tradicional Mexicana, bajo el Paradigma Michoacán, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

El video completo se puede ver en el siguiente link:

https://www.facebook.com/share/v/1Kh74MXANz/?mibextid=wwXIfr