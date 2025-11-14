El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, destacó los resultados de las recientes reuniones de seguridad realizadas en Morelia y Uruapan, donde participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo; y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel.

Los encuentros fueron encabezados por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado de autoridades municipales de distintas regiones.

Mora González subrayó que uno de los ejes centrales del Plan Michoacán es la ejecución de acciones estratégicas contra la delincuencia organizada, entre las que se incluyen la captura de líderes criminales de primer y segundo nivel, así como la neutralización de sus grupos operativos.

Agregó que la estrategia contempla también el aseguramiento de vehículos tácticos modificados, utilizados para actividades ilícitas.

El dirigente detalló que, para fortalecer estas labores, la Secretaría de Marina mantiene desplegados más de mil 700 elementos en la entidad, además de siete compañías de Infantería de Marina y dos secciones especializadas en seguridad física y control de zonas minadas.

Este reforzamiento, afirmó, permitirá avanzar con mayor eficacia en el combate directo a las estructuras criminales.

Finalmente, Mora González enfatizó que la estrategia no se limita al ámbito de seguridad, sino que integra acciones de desarrollo social y económico para atacar las causas profundas de la violencia.

Señaló que estos esfuerzos buscan revertir los efectos de las políticas neoliberales y de la fallida guerra contra el narcotráfico, priorizando un enfoque integral que aborde el bienestar de las y los michoacanos.