Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, supervisaron la instalación de la segunda trabe de nueve en total que integrarán el puente Periférico-Calzada La Huerta, del distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro.



El mandatario detalló que la obra, que presenta un avance del 65 por ciento, beneficiará a 197 mil habitantes de la capital michoacana; la proyección es que sea concluida durante los primeros meses del próximo año.





Explicó que en Morelia y otros puntos de la entidad también se construyen obras de alto nivel, como es el caso del Paso Eréndira, distribuidor vial ubicado en las inmediaciones del Mercado de Abastos y el segundo anillo periférico, así como el paso elevado de La Hielera, en Uruapan.



Mientras que, Zarazúa Sánchez refirió que algunos de los bloques metálicos, que miden hasta más de 40 metros, serán colocados cada cinco días, como parte de los trabajos estructurales.



Informó que el montaje de las trabes se realiza de noche para evitar tráfico en la zona, por donde transitan alrededor de 79 mil vehículos al día.