Ante la prevalencia de condiciones meteorológicas adversas en el territorio nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reitera el llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de autocuidado y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tercera tormenta invernal y el frente núm. 31, recorrerán el noroeste de México, interaccionarán con el Frente Frío núm. 30 y su masa de aire ártico sobre el norte y noreste del país, además de un río atmosférico, mantendrán temperaturas frías a gélidas, vientos fuertes a intensos y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del noroeste, norte y noreste de México, con lluvias puntuales intensas en Durango.

Se pronostica caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila; y lluvia engelante en Zacatecas. Se prevé que el Frente Frío núm. 31 se disipe en el transcurso de la tarde y que continúe el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Para mañana domingo se prevé el desplazamiento de la tercera tormenta invernal sobre el norte y noreste de México. Este fenómeno mantendrá un ambiente de muy frío a gélido, acompañado de lluvias y chubascos en dichas regiones. Se alerta sobre la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como lluvia engelante en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Se estima que la tormenta invernal se desplace hacia el centro de Estados Unidos durante la tarde del domingo, dejando de afectar gradualmente al país.

El Frente Frío Núm. 30 y su masa de aire ártico recorrerán la vertiente del Golfo de México lo que ocasionará lluvias puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste, incluida la Península de Yucatán. Evento de “Norte” prolongado e intenso y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec y la Península de Yucatán.

Se prevé un marcado descenso de temperaturas en el centro, oriente y sureste del territorio, y heladas matutinas en el norte. Durante el domingo y lunes, la interacción de la masa de aire ártico con un río atmosférico generará probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas montañosas del Nevado de Colima, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Con el objetivo de salvaguardar la vida y la integridad de las familias mexicanas, la CNPC emite las siguientes indicaciones de seguridad:

● Abrigarse por capas, cubriendo también nariz y boca al salir.

● Si se utilizan calentadores de gas o leña, mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Apagarlos antes de dormir.

● Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y mantenerse hidratado.

● No intentar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

● Si se habita en laderas o barrancas, vigilar el comportamiento del terreno ante posibles deslaves.

● Mantener limpias las coladeras y desagües cercanos al domicilio para evitar encharcamientos.

● Asegurar techos de lámina, puertas, ventanas y toldos que puedan desprenderse.

● Alejarse de árboles, espectaculares, bardas en mal estado o cables de luz que puedan caer por las rachas de viento.

● Atender las indicaciones de Capitanía de Puerto respecto al cierre de navegación por oleaje elevado.

La CNPC exhorta a la población a no hacer caso a rumores y seguir puntualmente las actualizaciones meteorológicas y avisos de Protección Civil de su localidad.