Morelia, Michoacán, 24 de enero de 2026.- Ante el incremento de páginas que en redes sociales ofrecen descuentos y promociones en refrendos, licencias de conducir y diversos trámites vehiculares, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), alerta a la población para que no se víctima de engaños y fraudes.

Trámites como el refrendo vehicular se realizan digitalmente en la página https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/ o de manera presencial en las oficinas y ventanillas de Recaudación establecidas en toda la entidad, con pago mediante tarjetas de crédito o débito.

En el caso de la plataforma del refrendo vehicular, las personas tienen posibilidad de generar una orden o gestionarla en los módulos y ventanillas de Recaudación, para pagar con efectivo en sucursales bancarias, centros comerciales de autoservicio y tiendas de conveniencia.

Respecto a las licencias de conducir y trámites como altas, bajas y sustitución de placas de gestiones anteriores por las láminas vigentes, en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, deben llevarse a cabo presencialmente por las personas interesadas.

La ciudadanía puede consultar requisitos y costos de licencias de conducir en la página: https://michoacan.gob.mx/tramites/licencias/. También es factible que las personas corroboren la validez de sus licencias de conducir en el enlace https://verificacionlicencia.sfa.michoacan.gob.mx/.

El Satmich recomienda a la sociedad no recurrir a esa clase de páginas y supuestos trámites para así evitar fraudes y engaños; además, “se trata de presuntas acciones ilícitas que atentan contra la gente y los ingresos estatales”.