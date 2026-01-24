Morelia, Michoacán; 24 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de su Secretaría de Servicios Públicos Municipales, llevó a cabo este sábado una amplia jornada integral de limpieza y mantenimiento en una extensa área verde de la colonia Cumbres del Quinceo al norponiente de la ciudad.

Cabe destacar que esta actividad sigue la directriz del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la cual es: recuperar y mantener espacios públicos para construir el mejor lugar para vivir para la ciudadanía.

En ese sentido, el personal de Parques y Jardines trabajó sobre una gran zona, incluyendo canchas de fútbol, baloncesto y juegos infantiles, dando mantenimiento mediante poda de vegetación y retiro de los residuos.

Con el uso de maquinaria y vehículos de carga, se removió la vegetación crecida durante la pasada temporada y se entregó un espacio despejado y listo para el uso de la ciudadanía.

El Gobierno de Morelia reafirma que, con la atención y mantenimiento a espacios que son de todos los ciudadanos, se sigue construyendo el mejor lugar para vivir.