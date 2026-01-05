Morelia, Michoacán, 5 de enero de 2026.- Mañana 6 de enero es el último día para inscribirse a la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en los tres primeros planteles que habrá como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, recordó la secretaria de Educación, Gabriela Molina, al acompañar en rueda de prensa al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) señaló que el registro se realiza de manera directa a través de la plataforma https://urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra/ . Además, destacó que la UNRC es una institución 100 por ciento gratuita, por lo que no existen cobros de inscripción ni cuotas para los interesados en cursar alguno de sus programas.

Las tres sedes que inician actividades el próximo 2 de marzo se ubican en los municipios de Zitácuaro, Zacapu y Múgica. En Zitácuaro y Múgica se ofrecen programas como la licenciatura en Psicología (Comunitaria) y la licenciatura en Gestión Ambiental Sostenible, mientras que en Zacapu destaca la licenciatura en Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas. La ingeniería en Inteligencia Artificial también forma parte de la oferta en estos tres puntos, entre otras carreras.

La secretaria de Educación informó que, tras la apertura de estas primeras sedes, en septiembre comenzarán las actividades en los planteles de Uruapan y Ario, lo que hará de Michoacán el segundo estado con más sedes de esta institución, solo detrás de la Ciudad de México. Esta expansión forma parte de una proyección nacional que prevé atender a más de 202 mil alumnos para el año 2030.

Finalmente, la secretaria de Educación invitó a los aspirantes a consultar los detalles sobre la oferta académica en la página https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/licenciatura-michoacan y las sedes en el sitio oficial de la universidad para completar su trámite antes del cierre. Con estas acciones la Federación y el Gobierno del Estado garantizan espacios educativos accesibles y con sentido social para la juventud.