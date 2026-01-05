Morelia, Michoacán, 5 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene activos los operativos especiales de fin e inicio de año con motivo de las celebraciones de Día de Reyes, como parte del Plan Navidad, el cual permanecerá vigente hasta el 7 de enero en todo el territorio michoacano.

Estos dispositivos tienen un carácter preventivo y disuasivo, con presencia permanente de la Guardia Civil en centros comerciales, supermercados, centrales de abasto, tiendas y demás puntos de alta actividad comercial, con el objetivo de garantizar condiciones a los Reyes Magos para que realicen sus compras en todos los espacios de venta.

Como parte de las acciones implementadas, se refuerzan los rondines de vigilancia, patrullajes estratégicos y presencia policial visible, a fin de inhibir conductas delictivas y brindar confianza a la ciudadanía durante su consumo y convivencia.

La SSP mantiene una estrecha coordinación con la Guardia Nacional, policías locales y las áreas de Protección Civil en sus distintos niveles. Este esquema de comunicación permanente garantiza una respuesta oportuna ante eventualidades en los distintos municipios del estado.

Con estas acciones, la secretaría refrenda su compromiso de proteger a la ciudadanía y mantener el orden durante las festividades, priorizando la prevención y la seguridad de las y los michoacanos.