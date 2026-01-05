Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.– Luego de la realización del festival de Reyes “Magia en tu colonia”, que reunió a más de 1,500 niñas y niños junto a sus familias, la diputada local y presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini, refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones que prioricen el bienestar de la niñez y fortalezcan la convivencia familiar en Morelia.

La legisladora destacó que este tipo de actividades van más allá de un momento de celebración, ya que generan espacios de encuentro, alegría y unión comunitaria, especialmente para las infancias. Señaló que ver a niñas y niños disfrutar, reír y convivir en familia es una muestra de que cuando se trabaja con cercanía, los resultados se sienten en el corazón del pueblo.

“Cada sonrisa de una niña o un niño nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. La niñez merece crecer feliz, segura y con oportunidades, y ese es un compromiso que asumo con mucha responsabilidad y amor”, expresó Giulianna Bugarini.

Asimismo, enfatizó que escuchar a las familias y caminar junto a ellas es parte fundamental de su labor, tanto desde el Congreso como en territorio. “Estar cerca de la gente, conocer sus historias y compartir estos momentos fortalece la confianza y nos permite construir comunidad”, añadió.

Finalmente, Giulianna Bugarini reiteró que continuará promoviendo iniciativas y acciones sociales que pongan en el centro a las personas, especialmente a la niñez y a las familias, convencida de que una sociedad más justa se construye desde la alegría, la empatía y el trabajo cercano con el pueblo.