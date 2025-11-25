Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2025.- Los gobiernos de México y Michoacán realizarán este 26 de noviembre la primera feria integral de servicios dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con la participación de más de 40 dependencias federales y estatales. La jornada se llevará a cabo de 9:00 a 16:00 horas en el atrio de Catedral y la plaza Juárez en el Centro Histórico de Morelia.

En rueda de prensa el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, señaló que esta acción forma parte del plan presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca atender a la población de Morelia con servicios, financiamiento y acompañamiento empresarial. Informó que Sedeco participará con módulos de financiamiento y Espacio Emprendedor para atender directamente a personas y negocios locales.

Por su parte la subsecretaria de Construcción de Paz de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, explicó que el Plan Michoacán trabaja ya en las 13 regiones y 113 municipios del estado con dos ejes: visitas casa por casa y ferias de servicios. Más de 2 mil brigadistas recorren actualmente el territorio para escuchar a las familias y vincularlas con programas federales y estatales.

Entre los servicios disponibles estarán certeza jurídica de la tierra, trámites de vivienda, regularización de asentamientos, mastografías, papanicolaou, pruebas rápidas de VIH y sífilis, vacunación, orientación nutricional, asesoría jurídica agraria, créditos para vivienda y atención de IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud. Profeco ofrecerá talleres sobre presupuesto familiar y consumo informado.

Sedeco y la Secretaría de Economía federal pondrán a disposición créditos de 2 a 20 millones de pesos para Mipymes, con tasas preferenciales, además de asesorías en temas contables, seguridad industrial, medio ambiente y diseño web, con el fin de fortalecer la actividad económica local como parte del Plan Michoacán.

Como acción central de pacificación, se instalará el módulo de desarme voluntario “Sí al desarme, sí a la paz”, donde las personas podrán entregar armas a cambio de un apoyo económico, así como participar en el canje de juguetes bélicos por didácticos. Las autoridades llamaron a la población a asistir y aprovechar los servicios gratuitos que buscan construir paz con justicia y bienestar para Morelia y todo el estado.