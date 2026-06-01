Morelia, Michoacán, 1 de junio de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el fenómeno registrado en Ixtlán de los Hervores no presenta señales de actividad volcánica ni evidencia de que exista ascenso de magma desde el subsuelo.

#VIDEO | Habitantes de la comunidad de El Salitre, perteneciente al municipio de Ixtlán de Los Hervores, #Michoacán, reportaron el sorpresivo nacimiento de un geiser en el área del corral, en su vivienda.

Según los primeros informes, los moradores de dicho inmueble detectaron un… pic.twitter.com/zdvpgAiREk — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 26, 2026

El coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez, señaló que, de acuerdo con los estudios realizados en la zona por especialistas desde el pasado 25 de mayo, este fenómeno está relacionado con un sistema geotérmico natural de la región. Detalló que dicha actividad ha provocado la expulsión de vapor, agua caliente, lodo y gases en distintos puntos del terreno.

Explicó que se han identificado alrededor de 11 puntos de emisión. En los primeros días, uno de los chorros alcanzó una altura cercana a los 15 metros y se registraron temperaturas de hasta 97 grados centígrados. Destacó que desde el inicio del fenómeno se aplicaron medidas preventivas para proteger a la población, entre ellas el acordonamiento de la zona, la evacuación temporal de viviendas cercanas y la vigilancia permanente del área.

Como parte de los trabajos de monitoreo, especialistas realizan mediciones de temperatura, análisis de gases y revisiones constantes del comportamiento del terreno. También se han utilizado drones para identificar zonas de riesgo y detectar posibles cambios en la actividad. Entre los gases encontrados se encuentran sulfuro de hidrógeno, amoníaco y dióxido de carbono, por lo que se mantiene una supervisión continua para prevenir riesgos.

Las autoridades informaron que 13 personas fueron evacuadas de manera preventiva y que el acceso a la zona permanece restringido mientras continúan los estudios. Además, se reportó la muerte de tres cerdos, por lo que se realizaron acciones sanitarias para evitar problemas adicionales.

Los análisis preliminares indican que el fenómeno es resultado de procesos hidrotermales superficiales propios de la región y no está relacionado con una erupción volcánica.

Protección Civil reiteró que continuará con el monitoreo permanente y pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y respetar las medidas de seguridad establecidas en la zona.