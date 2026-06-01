Coeneo, Mich., a 01 de junio de 2026.- “Nada va a detener la transformación de nuestra patria. Este movimiento nació del pueblo, es del pueblo y lo defenderá el pueblo, por eso los llamo a cerrar filas, a estar unidos y a respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, durante reuniones de organización en los municipios de Taretan y Coeneo.

El legislador continúa su recorrido por los municipios de la entidad con el objetivo de lograr la unidad de todo el pueblo en torno a causas prioritarias como la defensa de la soberanía nacional, al señalar que la historia muestra que ningún país que haya cedido su independencia ha logrado mejorar las condiciones de su gente.

En ese sentido, convocó a un firme respaldo en torno a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto de la Cuarta Transformación, el cual ha atendido las principales necesidades de la gente y ahora, a dos años de su triunfo electoral, es palpable el trabajo de su gobierno en favor del bienestar y la justicia.

El profesor y senador reprobó de manera tajante la postura de la derecha mexicana, a la cual calificó de entreguista, tras los intentos de varios políticos de oposición de promover la intervención de fuerzas extranjeras en México, lo que representa un claro agravio a la soberanía del país.

Finalmente, Raúl Morón, tal como lo hizo la Presidenta desde la Ciudad de México, aseguró que el pueblo ya despertó y no permitirá que los intereses económicos prevalezcan sobre las luchas y el sentir de la gente, por lo que los llamó a mantenerse firmes y a extender por todo el territorio los beneficios de la Cuarta Transformación.