Morelia, Michoacán, 1 de junio de 2026.- Derivado de las fuertes precipitaciones registradas durante la madrugada de este lunes en distintos puntos de la capital michoacana, Adolfo Torres Ramírez, director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), informó que no se presentaron afectaciones mayores gracias a las acciones permanentes de mantenimiento preventivo realizadas en cárcamos de bombeo, cuerpos de agua, alcantarillado y rejillas pluviales.

Personal operativo reportó niveles controlados en los principales cauces y drenes de la ciudad:

Río Grande al 45% de su capacidad

Itzícuaros al 60%

Dren Barajas al 50%

Arroyo de Tierras al 35%

Río Chiquito al 30%

Carlos Salazar al 30%

Asimismo, permanecieron en operación los equipos de bombeo en Itzícuaros, Higueras, Carlos Salazar y Prados Verdes.

Adolfo Torres Ramírez destacó que estos resultados son producto de la planeación y el trabajo preventivo que realiza el organismo durante todo el año.

“La mejor forma de enfrentar la temporada de lluvias es anticipándonos. Seguiremos trabajando de manera permanente para proteger a las familias morelianas y mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica de la ciudad”, señaló.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer la infraestructura hídrica y brindar servicios más eficientes a la ciudadanía durante la presente temporada de lluvias.