Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Gobernación instaló este martes una mesa nacional de diálogo con organizaciones campesinas y transportistas, con el objetivo de avanzar en acuerdos y dar atención a los planteamientos que el sector ha venido impulsando en distintos puntos del país.

En ese marco, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, destacó que en la entidad el trabajo de interlocución con productores del campo y transportistas se ha sostenido desde semanas atrás con diversas organizaciones y con representantes de múltiples sistemas productivos.

“En Michoacán hemos mantenido diálogo permanente con productores, asociaciones campesinas y sectores del transporte. Nuestro objetivo es coadyuvar en sus actividades, escuchar sus necesidades reales y acompañar sus procesos y gestiones para fortalecer tanto al campo michoacano como al sector de la movilidad”, afirmó Zepeda Villaseñor.

El responsable de la política interna señaló que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla mantiene firme su compromiso de atender al sector agroalimentario y seguir impulsando condiciones de cooperación y estabilidad para su crecimiento.

Asimismo, reiteró que, en el marco de estas mesas a nivel nacional, el Gobierno del Estado respeta plenamente el derecho a la libre manifestación, al tiempo que promueve que cualquier expresión social se realice sin afectar a terceros, privilegiando siempre el diálogo como vía para resolver diferencias.

Zepeda Villaseñor aseguró que Michoacán continuará participando en los espacios nacionales de concertación y reafirmó la disposición del Ejecutivo estatal para seguir construyendo soluciones que beneficien a quienes impulsan la producción agrícola y la economía rural del estado.