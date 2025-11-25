Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer la representación, protección y atención de la comunidad migrante michoacana, la diputada Adriana Campos Huirache participó en la instalación y toma de protesta del Consejo Migrante del Estado de Michoacán 2025–2028, un espacio esencial para la articulación de políticas públicas en beneficio de quienes radican fuera del país.

Durante la sesión, la diputada destacó la importancia de escuchar directamente a los liderazgos migrantes, quienes expresaron preocupaciones, prioridades y propuestas para mejorar la atención gubernamental.

Asimismo, formó parte del proceso de votación para elegir a las y los activistas que recibirán el reconocimiento “Raíces Migrantes”, por su labor destacada en defensa de los derechos de los connacionales.

Adriana Campos subrayó que la comunidad migrante constituye un pilar para la economía y el desarrollo del estado, por lo que resulta indispensable construir acciones que respondan a sus necesidades reales y garanticen un acompañamiento institucional digno y cercano.

Como integrante de la Comisión de Migración de la LXXVI Legislatura, reiteró su compromiso de impulsar reformas y mecanismos legislativos que brinden mayor protección, faciliten trámites y fortalezcan la relación entre las familias migrantes y Michoacán.

La legisladora destacó que la instalación del consejo representa un avance significativo para consolidar una política migratoria más integral, pues incorpora diversas voces, experiencias y perfiles con amplia sensibilidad social.

Finalmente, Adriana Campos Huirache aseguró que continuará trabajando por y para las y los migrantes, manteniendo contacto permanente para escuchar, acompañar y trabajar por mejores condiciones para nuestros hermanos y hermanas en el exterior.