Zamora, Michoacán, 21 de enero de 2026. Con el propósito de fortalecer la impartición y administración de justicia en la entidad, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, sostuvo una reunión con magistradas y magistrados de la Región Zamora, así como, juezas y jueces de los distritos de Zacapu y Zamora.

Durante el diálogo institucional se escucharon planteamientos, se compartieron propuestas y se generó un ejercicio de retroalimentación orientado a mejorar el desempeño jurisdiccional y la calidad del servicio que se brinda, privilegiando una justicia cercana, eficiente y con sentido humano.

Esta reunión da inicio a una agenda de visitas que abarcará los 23 distritos judiciales del estado, con el objetivo de conocer de manera directa las necesidades jurisdiccionales, materiales y de recursos humanos, así como de identificar áreas de oportunidad para la adecuación de espacios que permitan optimizar las condiciones en las que se desarrolla la función judicial.

En su intervención, el magistrado presidente expresó su respeto y reconocimiento a la labor que desempeñan quienes integran el Poder Judicial, al subrayar la relevancia social de su función y reiterar que existe plena libertad jurisdiccional: “se dará atención puntual a las necesidades materiales, con énfasis en el fortalecimiento del mobiliario y el equipamiento, como parte de una política de mejora continua en beneficio del quehacer jurisdiccional”.

Al término de la reunión, el magistrado Gama Coria realizó un recorrido por las salas y juzgados, donde saludó y dialogó con el personal judicial, además de conocer de primera mano las dinámicas de trabajo y las condiciones en las que diariamente se desempeñan las labores, reafirmando su interés por mantener contacto permanente con quienes integran el Poder Judicial.